Deputado Whendy Lima tem piora e não vai de UTI área para Goiânia

Apesar de ter apresentado significativa melhora em seu quadro de saúde nesse final de semana, o deputado estadual Whendy Lima (PSL), de 39 anos, ficou impossibilitado de viajar de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea devido sofrer uma piora no quadro clínico.

Informações apuradas pelo ac24horas apontam que a família do parlamentar conseguiu um leito de UTI no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, e diante do quadro de saúde, decidiram transferí-lo da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) para a unidade privada.

A transferência para o Santa Juliana aconteceu na madrugada deste domingo, 28. A vaga de Whendy Lima já estava acertada no Hospital Albert Einstein, em Goiânia, mas como o paciente piorou, não teve condições de voar.

O deputado é filho do vereador N. Lima, de Rio Branco, e foi internado em estado grave após sofrer Tromboembolismo pulmonar PEP, complicação possivelmente desencadeada após uma cirurgia bariátrica.

O parlamentar sofreu uma piora em seu quadro de saúde e teve de ser intubado por volta das 4 horas da manhã da última terça-feira na capital acreana. A cirurgia foi realizada também em Rio Branco no último sábado (20). Lima está em seu segundo mandato como deputado no Acre.

O tipo de complicação que ele sofreu trata-se de um quadro grave que ocorre quando um trombo (coágulo) se solta, viaja pelo organismo e se aloja em uma das artérias do pulmão, obstruindo o fluxo de sangue.