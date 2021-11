Deputado Whendy Lima será transferido nas próximas horas para a Fundação Hospitalar; quadro de saúde apresentou melhora

-------- Continua depois da Publicidade--------

O deputado estadual Whendy Lima será transferido nas próximas horas para um leito de UTI da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). A informação foi repassada a pouco pelo pai do parlamentar, o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, N. Lima.

“Está bem. Estamos preparando a transferência dele para a Fundação. Não tinha sido transferido antes porque precisava estabilizar”, disse o parlamentar.

No último sábado (20), Whendy Lima, de 39 anos, fez um procedimento cirúrgico (bariátrica), mas na segunda-feira (22) teve um problema pulmonar, levando-o a ser internado com urgência no Pronto-Atendimento da Unimed Rio Branco.