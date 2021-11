Depois de Dynho sugerir trisal com Sthe, Mirella decide sair de casa

-------- Continua depois da Publicidade--------

A vida não anda nada fácil para Mirella! A cantora foi surpreendida com comentários feitos pelo (ainda) marido na madrugada do sábado (20/11), em A Fazenda 13. Fãs do reality da Record TV apontaram, nas redes sociais, que Dynho Alves cogitou formar um trisal com a cantora e a influencer Sthe Matos. Irritada, Mirella decidiu sair de casa, para evitar qualquer encontro com o dançarino assim que ele deixar o confinamento. Para quem não sabe, o trisal é um relacionamento (que pode ser afetivo ou meramente sexual) que envolve três pessoas

Fontes ouvidas pela coluna LeoDias afirmam que a cantora já começou a procurar um novo lar. Ao saber do diálogo entre Dynho e Sthe, Mirella chorou muito e ficou ainda mais certa da decisão de por um ponto final no casamento.

Além de Mirella, o diálogo caliente entre Dynho e Sthe surpreendeu os telespectadores. Até então, os dois afirmavam ter uma relação fraternal dentro do confinamento.

O diálogo começou com um questionamento da influencer: “Você vai falar pra Mirella?”. Dynho Alves riu, e respondeu: “Eu vou falar com ela agora, porque o negócio ficou como…” Em seguida, o peão pareceu debochar da situação: “Eu quero ir pra Roça logo, Rico, me manda pra Roça. Ô Rico, quero ir embora!”. Olhando para as câmeras enquanto acariciava as costas de Sthe, o dançarino mandou um recado para a futura ex-mulher: “É nada, tô zoando. Mirella, Sthe falou um negócio pra lá que fiquei interessado e agora, como é que nós faz?”.

Os cinegrafistas da Record deram closes nas mãos dos peões e o clima de intimidade ficou evidente, assim como a troca de olhares que, digamos, não parecia ser apenas fraternal…

Sthe perguntou: “Vamos testar?”. E aí veio o momento que caiu como uma bomba para os fãs de Mirella: a proposta de Dynho: “Mirella, vamos fazer!”. Em seguida, a influencer quis saber se o dançarino já tinha experiência, digamos, na área. “Vai ser minha primeira”, ele respondeu, para completar depois, dando explicações sobre a relação com a cantora: “É porque a gente vive em um grudinho só nosso. A gente divide tudo, eu falo tudo para ela e ela fala tudo para mim, sempre foi assim. A gente já conversou sobre isso, mas nunca, né?”.