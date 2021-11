Depasa trabalha para corrigir problemas no abastecimento de água em Rio Branco

- Publicidade-

Em ação emergencial, equipes do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) concluíram nesta terça-feira, 9, a montagem e instalação do conjunto moto-bomba que compõe o sistema da estação de tratamento de água (ETA I). A operação, que durou cerca de dois dias, mobilizou profissionais das áreas de mecânica e elétrica. Para execução do serviço foi necessário utilizar máquina retroescavadeira.

“Durante uma manutenção preventiva identificamos que uma das bombas da ETA I estava com o eixo danificado. Acionamos equipamento reserva e encaminhamos a peça avariada para manutenção”, explicou o responsável pelo Setor de Manutenção Mecânica e Hidráulica do Depasa, Damasco Chaves dos Santos

Localizada no bairro Sobral, a ETA I tem capacidade para tratar até 600 l/s e abastece bairros das várias regionais da capital, exceto a região do Calafate. Funcionando com equipamento reserva, a vazão de produção não foi suficiente para atender toda a demanda. Com a instalação da bomba que recebeu manutenção, o problema foi corrigido e o abastecimento de água da capital já começa a voltar à normalidade, de forma gradual.

Enquanto na região da Sobral, uma das equipes concentrou esforços para restabelecer a vazão da ETA I, na parte alta da cidade, a missão foi corrigir problemas no sistema Placas, que abastece os bairros Custódio Freire, Defesa Civil, Jorge Lavocat e Montanhês.

“Normalmente o sistema onde está a bomba do Custódio opera com três conjuntos moto-bomba, sendo um reserva. Um desses conjuntos queimou o motor e nós acionamos o reserva. Mas com menor capacidade que motor original, o reserva acaba não dando conta. A previsão é que até a próxima sexta-feira, tenhamos já instalado o conjunto moto-bomba que está em manutenção e possamos normalizar o abastecimento desses bairros”, informou o diretor de Operações do Depasa, Alan Ferraz.

Após a conclusão da instalação do conjunto moto-bomba ETA 1, e com a bomba do sistema Placas em manutenção, ainda na noite de terça, equipe técnica de plantão identificou que um dos conjunto-moto bomba do sistema Santo Afonso havia queimado, o que prejudicou o abastecimento do bairro e localidades adjacentes.

O equipamento está em manutenção e todas equipes do setor de Operações estão mobilizadas para que o abastecimento de água de Rio Branco possa normalizar o mais rápido possível.

Além de realizar as manutenções corretivas e urgentes, diariamente as equipes do Depasa estão em campo, monitorando o funcionamento da captação, tratamento e distribuição de água, fazendo as intervenções necessárias para garantir o abastecimento. “ O trabalho de manutenção preventiva é permanente, não para nunca, inclusive foi numa dessas manutenções que descobrimos que um dos equipamentos da ETA I estava com o eixo avariado”, enfatizou Alan Ferraz.

