Depasa de Cruzeiro do Sul será reformado

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), iniciou os trâmites para a realização das obras de manutenção nas estruturas do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) em Cruzeiro do Sul. Na última semana foi realizada uma visita técnica para identificar e propor melhorias no local.

De acordo com o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar, será realizado um levantamento do que é necessário melhorar nas estruturas e equipamentos do Depasa para em seguida avaliar o valor do investimento que será utilizado para a obra.

“O governador Gladson Cameli determinou que haja uma maior interação entres as secretarias de governo para que possamos levar o fortalecimento da organização pública, assim, estamos sempre firmando parcerias, como é o caso do Depasa que inclusive faz parte do sistema de infraestrutura do Estado. Realizamos uma visita para analisar as condições das estruturas para que melhore a distribuição de água com a qualidade que a população espera”, destacou.

Em fevereiro deste ano o governo do Estado iniciou o “Programa Água para Todos” no Juruá. Trata-se do projeto de abastecimento domiciliar de água potável que contou com o investimento de R$ 2 milhões, realizando a perfuração de 20 poços artesianos na região, o que possibilitou levar água tratada para mais de 60 mil pessoas.

“Com o empenho do governo que está disposto a realizar a manutenção e melhoria na central de abastecimento, iremos conseguir prestar um melhor serviço à população na distribuição de água”, ressaltou Braz Pedrosa, diretor do Depasa de Cruzeiro do Sul.

Foto: Jean Lopes/Seinfra