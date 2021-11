Deolane Bezerra relembra MC Kevin: ‘Seis meses sem você’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Advogada e influenciadora postou homenagem no dia em que se completa mais um mês da morte do funkeiro.



Deolane Bezerra prestou homenagem a MC Kevin seis meses após a morte do funkeiro

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, se declarou ao amado no dia em que se completam seis meses da morte do funkeiro. O artista caiu do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro, no dia 16 de maio deste ano, e não resistiu.

“Seis meses sem você, continuo orando para que Deus te faça entender tudo que aconteceu, sigo firme aqui, com esperança de dias melhores e com a plena certeza que nos amamos muito e que o seu desejo é me ver feliz. Fica em paz, meu menino maluquinho. Te amo”, escreveu Deolane nos stories do Instagram.

A advogada e influenciadora ainda postou uma foto em que aparece ao lado de Kevin ao som de Impressionando os Anjos, música de Gustavo Mioto.

Veja a publicação



Viúva relembrou funkeiro seis meses após morte dele

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM