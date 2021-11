DENÚNCIA: Pacientes reclamam de superlotação na ala de observação do Pronto Socorro

- Publicidade-

Pacientes nos corredores, ala de observação adulto lotada, péssimo atendimento prestado essa é mais uma das reclamações feitas sobre o Pronto Socorro da capital.

Acompanhantes procuraram a redação do Ecos da Notícia para relatar um descaso com a saúde pública.

“O setor de observação adulto, pacientes idosos, pelos corredores, internados no chão jogados, péssimo serviço prestados pelos profissionais, incluindo os médicos, técnicos e enfermeiros”, relata uma denunciante.

Segundo um dos acompanhantes, a ala que era para comportar 20 pacientes está com 41. Além disso, alegam que nesse setor, de acordo com a legislação, o correto é o paciente ficar em observação somente até 24 horas e tem pessoas com dias internada.

Em nota, a Sesacre respondeu que as equipes estão organizadas para suprir a demanda o quanto antes e que a superlotação se deu por conta do feriado prolongado.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção do Pronto-Socorro, sobre denúncias de filas e pacientes aguardando atendimento nos corredores da unidade, esclarece que em razão do feriado prolongado a demanda pelo serviço de urgência e emergência aumenta.

Em razão disso, a direção esclarece, ainda, que as equipes estão organizadas para suprir a demanda o quanto antes.

No mais, a Sesacre se coloca à disposição dos veículos de notícias e da população em geral para demais esclarecimentos, prezando sempre pela veracidade e responsabilidade da informação.

Carolina Pinho

Diretora do Pronto-Socorro de Rio Branco

Vídeo: