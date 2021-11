Denúncia contra pastor que quis morte de Paulo Gustavo segue na gaveta

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Justiça de Alagoas cozinha há mais de 2 meses a denúncia do MP do estado contra o pastor que disse que rezaria pela morte de Paulo Gustavo.

A Justiça de Alagoas cozinha há mais de dois meses a denúncia do Ministério Público do estado contra o pastor que disse que rezaria pela morte do ator Paulo Gustavo, morto por complicações da Covid-19 em maio deste ano. O Ministério Público de Alagoas apresentou a denúncia no dia 8 de setembro.

Da Assembleia de Deus de Alagoas, o pastor José Olímpio fez um post, enquanto Paulo Gustavo ainda estava internado com o vírus, em que dizia estar “orando” pela morte do ator em “defesa do nome de Deus”.

Dias depois, Olímpio se desculpou publicamente, mas continuou alegando que estava tentando “defender a honra de Deus”.

O promotor de Justiça Lucas Sachsida, responsável pelo caso no MP de Alagoas, explicou que as declarações praticam, induzem e incitam a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A denúncia pede uma pena de 3 anos de reclusão e o pagamento de multa.