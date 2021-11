Delegado abre inquérito para apurar responsabilidades sobre morte de menores que se acidentaram com moto no Ramal 03

-------- Continua depois da Publicidade--------

O último domingo foi marcado pela tragédia que vitimou duas adolescentes de 12 anos em Cruzeiro do Sul.

As adolescentes estavam em uma motocicleta dirigindo em alta velocidade no Ramal 3, quando colidiram em um caminhão que vinha no sentido contrário.

Em um vídeo filmado por populares, é possível ver o exato momento que as duas jovens bateram de frente com o caminhão.

O delegado responsável pelo caso,Lindomar Ventura diz que o inquérito já foi aberto e as pessoas já começaram a serem ouvidas na manhã dessa quarta-feira,17. ”O inquérito foi instaurado e o condutor do caminhão se apresentou

Não havia sinal de embriaguez. Foi feito um teste, então essas questões estão descartadas. Agora resta a apuração das circunstâncias do fato. Não há informação ainda confirmada de que a motocicleta pilotada pelas duas adolescentes estivesse com elas mediante a autorização do responsável e isso nós temos que apurar. Mas não descartamos responsabilizar pessoas por isso.



A circunstância do acidente será descrita em um laudo pericial que nos ajudará muito a tirar as conclusões”.