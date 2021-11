Delegacia de Flagrantes será remanejada para Cidade do Povo

- Publicidade-

Mudança será feita por tempo determinado, por conta de uma reforma.

Na próxima semana a Delegacia de Flagrantes (Defla), localizada no bairro Estação Experimental em Rio Branco, vai mudar de endereço por tempo determinado. O local em que ela fará os devidos atendimentos, fica localizado na Segunda Regional da Policia Civil no bairro Cidade do Povo.

“A decisão da mudança faz parte do planejamento iniciando há cerca de um ano, quando assumimos a Policia Civil, nós levamos ao Governador do Estado, as condições estruturais que se encontrava as unidades de Policia Civil, e ele priorizou recuperação, manutenção e o reparo dessas unidades”, afirmou diretor geral da Polícia Civil Josemar Pontes.

Além dessa reforma que está prestes a acontecer na Defla da capital, outras melhorias também estão sendo feitas em outros municípios, na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Tarauacá e Feijó já estão com obras licitadas, e Manoel Urbano, terá as melhorias iniciadas agora.

O diretor geral da Policia Civil também ressaltou que o ambiente suportou toda a demanda durante muito tempo, e agora não trás mais dignidade para os servidores, e aos usuários, e por conta disso, ela será remanejada. O prazo para finalização da reforma será de 40 dias a dois meses.

Os atendimentos nas regionais localizadas no bairro Sobral, Delegacia do Tucumã, Terceira Regional no Adalberto Sena, além das Delegacias localizadas no bairro Cadeia Velha e a do Bosque, próximo ao Juventus, irão fazer o atendimento durante o dia e os flagrantes serão encaminhados para a Segunda Regional da Policia Civil no bairro Cidade do Povo.

Os boletins de ocorrência podem ser feitos pela Delegacia Virtual, através desse endereço.

https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/

Com informações de Márcio Souza