Defensoria retorna com atendimento presencial; usuário terá que apresentar carteira de imunização no ato da entrada

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) retomou com atendimento presencial ao público nesta quarta-feira, 17, mas para que o interessado possa ser atendido de forma presencial é necessário realizar um agendamento on-line semanal por meio do link agendamento.ac.def., que ficará sempre disponível a partir do primeiro dia útil da semana.

Vale ressaltar que o atendimento via chat continuará funcionando e a DPE está investido em tecnologia para manter esse tipo atendimento e simplificar o acesso a instituição.

Em casos excepcionais, que a pessoa não tenha internet, nem tenha com quem contar, se for identificada a vulnerabilidade no caso de idosos, pessoa com deficiência, a Defensoria irá dispor de servidores para agendar. Mas lembrando que somente para casos excepcionais.

Serão disponíveis atendimento presencial nas áreas de atendimento cível inicial, central de alimentos, execução penal, subnúcleo de saúde e unidades do interior do estado, seguindo medidas preventivas ao contágio pelo novo coronavírus (covid-19).

O atendimento ao usuário ocorrerá de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e virtual na capital e em algumas unidades do interior do estado como Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Senador Guiomard, Capixaba, Brasiléia e Epitaciolândia, no horário de 7h às 11h. Já os municípios de Assis Brasil, Porto Acre, Bujari, Mâncio Lima e Rodrigues Alves o atendimento será somente virtual.

Será necessário o usuário comprovar, mediante carteira de vacinação, no ato da entrada, que foi imunizado com as duas para receber atendimento presencial. Pessoas idosas, mães lactantes e com crianças de colo, deficientes poderão entrar com um acompanhante.

No órgão estará disponível totens com álcool em gel em vários pontos, terá servidores designando para conferir temperatura e organizar o público, estabelecendo um intervalo de tempo entre um atendimento e outro para evitar aglomeração, além de reforçar as equipes para manter o atendimento virtual.

Com informações da assessoria