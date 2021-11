DECORAÇÃO NATALINA: Porto Velho terá árvore de Natal de 30 metros e túnel na EFMM, diz prefeitura

-------- Continua depois da Publicidade--------

Decoração e iluminação interativas são as propostas da Prefeitura de Porto Velho para o período natalino de 2021. A população contará, ainda, com uma programação especial no acendimento das luzes.

A novidade da iluminação natalina será a interação entre os visitantes com os objetos de decoração. O projeto prevê bolas decorativas e caixas de presentes em tamanhos gigantes, além de muitos pontos de luz, concentrados em três pontos da região central: Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), Prédio do Relógio e Mercado Cultural, onde os trabalhos iniciaram no dia 15 de novembro.

A preparação para o Natal tem sido planejada desde o mês de abril, por meio de processo licitatório. Um investimento de cerca de R$ 1,2 milhão, fruto de recurso próprio da gestão municipal, será convertido para que a decoração natalina seja mantida ao longo de todo o mês de dezembro, sob a responsabilidade da empresa vencedora da licitação.

Na EFMM, por exemplo, o visitante passará por um túnel iluminado na escada do complexo, além de prestigiar a ornamentação de uma árvore de Natal centralizada com 30 metros de altura. As árvores do local também contarão com pontos de luz distribuídos. O mesmo vai acontecer com os vagões pequenos e a locomotiva. O acesso será pela entrada principal, na avenida Farquar, que contará, ainda, com a presença de permissionários.

Segundo o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame, dentro do orçamento investido para a contratação da empresa responsável, está inserida a locação de todos os objetos decorativos, montagem, desmontagem, a manutenção durante o período de uso e a vigilância do material.

“Já temos tudo programado. Nosso intuito é concentrar a ornamentação natalina na região central, o que facilita o acesso a todos. Em razão dos tempos desafiadores que enfrentamos, muitos recursos foram voltados às ações de combate à pandemia, mas a Prefeitura não deixou de dedicar atenção a uma data tão importante como essa”, enfatizou.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL A programação especial de Natal contará com uma cerimônia de inauguração das luzes no dia 10 de dezembro, às 19h, na escadaria do Prédio do Relógio, sede da Prefeitura. O evento terá uma cantata de Natal, entre outras atrações. Já no dia 11 de dezembro, a programação natalina segue na praça Aluízio Ferreira, às 19h, com a apresentação do coral do Ministério Público de Rondônia. No dia 12, será a vez da orquestra de música Villa Lobos, às 19h, na EFMM. Toda a programação especial de Natal conta com a atuação da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).