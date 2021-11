De amigas a sócias: jovens apostam em papelaria criativa e abrem loja virtual em Rio Branco

“Na escola mesmo decidimos que teríamos alguma coisa juntas. Isso com mais ou menos 17 anos e não sabíamos muito o que queríamos na época, então criamos um canal no Youtube que se chamava Coisô, onde postávamos vídeos sobre tudo. Com um tempo entrei na faculdade de direito, a rotina apertou e eu saí desse projeto, mas a Raquel continuou”, conta.

Atualmente, a loja é on-line e trabalha no sistema de entrega em casa. A pessoa escolhe os produtos, que são separados e levados até os clientes. Para Letícia, as vendas na internet têm crescido de forma significativa no estado, principalmente na pandemia, e, segundo ela, o mundo virtual é um ótimo universo para quem está pensando em empreender.

A loja ainda está no início mas, segundo Letícia, já deu um lucro muito bom que é reinvestido no empreendimento. “Se a gente quisesse dava pra ter feito uma retirada, mas estamos reinvestindo o que temos de lucro”, explica.

No último fim de semana, as duas participaram de uma feira que reúne pequenos empreendedores, a Universo 68. A ideia é que elas permaneçam com a loja apenas on-line, participando de eventos como estes para divulgação.

‘Empresa de uma paixão nossa’

Para Raquel, a ideia de abrir um negócio com a amiga tem sido uma forma de aproximá-las e, mais do que isso, faz com que trabalhem com o que mais gostam.