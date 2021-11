Dani Suzuki ajuda a resgatar menino de afogamento, mas criança não resistiu

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dani Suszuki veio às redes sociais neste domingo (14) para contar algo que aconteceu com ela no sábado (13), contando como ajudou um menino que estava se afogando. A Atriz contou que ligou para o pediatra do filho Kauai e seguiu todas as orientações para fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca.

Cinco horas depois da publicação na qual fazia uma reflexão sobre o ocorrido, a atriz veio novamente ao Instagram para dar a triste noticia que a criança não resistiu e veio a falecer.

Na legenda, a atriz contou: “Eu acabei de ter notícias. Lamento profundamente informar, que o menininho não resistiu”, começou a atriz.

“Meus mais profundos sentimentos a família. Uma dor inimaginável. Todo meu amor ao pai, avô, baba e toda família, em especial sua irmãzinha. A vida nos coloca em situações que só Deus mesmo pra explicar. É o momento de oração. Que esteja em paz nas mãos de Deus”.