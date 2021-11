Dani Calabresa e Marcius Melhem se encontram pela 1ª vez em audiência

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dani Calabresa e Marcius Melhem tiveram que se encarar por oito horas durante uma audiência virtual que aconteceu há alguns dias. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, esse foi o primeiro encontro cara a cara dos dois, que até então não haviam se esbarrado após as denúncias de assédio sexual.

A audiência contou com a presença de atores, atrizes e roteiristas que formaram a longa fila de testemunhas de acusação e defesa. Marcius Melhem e Dani Calabresa acompanharam todos os depoimentos, mas não tinham permissão para falar com as testemunhas nem um com o outro.

A sessão faz parte do processo no qual Melhem pede que Calabresa pague R$ 200 mil por danos morais e perdas causados pela denúncia. Caso vença a disputa, o ator afirma que os recursos serão doados para uma instituição de caridade.

A Coluna LeoDias noticiou com exclusividade um vídeo no qual Melhem e colegas de trabalho da Globo debocham das denúncias de assédio. O trecho da música em que todos cantam em coro diz: “Não adianta ir reclamar no DAA”. DAA é a sigla da área de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da empresa. Um detalhe chama a atenção: o vídeo foi gravado mais de um ano antes que as denúncias de assédio contra o humorista viessem a público