Cubana acusa Maradona de estupro e agressão: “Tapou minha boca para não gritar”

Mavys Álvarez também afirmou em entrevista que não tinha liberdade para fazer o que entendesse. “Estava limitada em tudo, ou seja, não podia fazer nada. Não podia sair do hotel, tinha de pedir autorização para tudo. Não podia deixar o quarto, tinha segurança”, alega ela.

A mulher recordou também episódios violentos que viveu com o ex-jogador. “Um dia Cláudia (a primeira mulher de Maradona) o ligou, ele estava dormindo e eu atendi. Ele então agarrou no telefone e o atirou contra a parede. Me insultou, agarrou, me atirou na cama e me deu um tapa e disse: ‘nunca mais na vida toques no meu celular'”, revelou Álvarez.

Por fim, ela garantiu que Maradona a obrigou a consumir drogas. “Foi ele que me meteu no seu mundo. A mim não me interessavam as drogas, não fumava, não me drogava, não bebia. Pouco a pouco me introduziu no álcool. Depois insistiu que consumisse cocaína. Gritava e insultava. Dizia que provasse, que aquilo ia ajudar, queria que eu aguentasse toda a madrugada com ele. E, bom, tanto insistiu que provei”, concluiu.