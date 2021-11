Cruzeiro do Sul, jovem entra no mato para caçar e armadilha dispara acidentalmente no próprio peito

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite do último sábado 13, um morador da Vila Liberdade, comunidade Jurupari, sofreu um acidente após sair para caçar inhambu-chororó, mas conhecido por “Nambu”.

Segundo as informações repassadas por testemunhas, o jovem que tem por volta de 17 anos, teria saído na mata com um colega para fazer a caça da noite, foi então que o rapaz resolveu colocar a armadilha com sua espingarda e acidentalmente a arma disparou em seu peito.

Os moradores da região pedem que a prefeitura de Cruzeiro do Sul ou governo do estado, coloquem uma ambulância na vila liberdade, pois os moradores sempre sofrem por falta de uma ajuda imediata.

“O caso aqui poderia ter sido mais sério, o rapaz estava agonizando de dor mas graças a Deus a equipe do SAMU, conseguiu chegar para fazer o resgate mais nós aqui da comunidade sofremos muito, por falta de sinal de telefone, Internet, e sem ambulância para levar os pacientes graves, hoje tivemos sorte, mais chegou caso aqui de termos que ficar no meio da rua pedindo ajuda a alguém que passa-se para levar uma pessoa ferida”. Disse o Morador.