Cruzeiro do Sul começa a receber ornamentação de Natal no centro da cidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com a aproximação do mês de dezembro a expectativa da população em relação à decoração de natal também começa a aumentar.

O chefe de gabinete da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Ney Willians, afirma que já começou a ornamentação em parte do centro da cidade. “A Prefeitura Municipal, com determinação do prefeito Zequinha Lima, já iniciou todos os preparativos para a decoração natalina da cidade de Cruzeiro do Sul. É um momento que já é tradicional no município, onde a população se sente muito feliz nessa época. Então já iniciamos todos os preparativos. Já temos uma equipe cuidando de toda a parte decorativa, recuperando os nossos arranjados que já usamos todos os anos”.

O município fez parcerias com o governo do estado onde a decoração foi dividida. “O estado vai contribuir com a decoração natalina. Vai decorar a avenida Mâncio lima, a Ponte da União, a Praça dos taxistas, etc. Nós vamos cuidar do centro da cidade, da Praça Orleir Cameli como todo ano. Vamos dar prioridade para as vilas e também vamos buscar algumas rotatórias, para que a cidade toda se sinta abraçada nesse momento de confraternização”.