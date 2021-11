Cruzeirense Gustavo Matias brilhou no palco do The Voice Brasil e se classifica para próxima fase

- Publicidade-

Gustavo Matias de 22 anos, brilhou no palco do The Voice Brasil na noite de quinta-feira dia 04. Natural de Cruzeiro do Sul- Acre, Gustavo fez seu melhor no palco, deixando os jurados mais admirados por ele nunca ter tido professor. Cantando a musica Italiana Nessun Dorma, ele conseguiu conquistar o coração de Cláudia Leite e Carlinhos Brown.

Gustavo faz parte do grupo Garotos do Sótão, que faz apresentação local.

Optando pelo time de Carlinhos Brown, reveja a apresentação de Gustavo Matias The Voice Brasil | Gustavo Matias canta ‘Nessum Dorma (Turandot)’ Assista online | Globoplay