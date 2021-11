Criminosos invadem área fechada do Mercado dos Colonos e furtam fiação elétrica; é o terceiro furto só este ano

-------- Continua depois da Publicidade--------

O crime não dá trégua em Rio Branco. Mais uma vez, comerciantes do Mercado dos Colonos, na cabeça da ponte metálica, foram alvos dos bandidos. Criminosos entraram na área fechada do mercado e furtaram toda a fiação elétrica.

Um restaurante que funciona no local teve um prejuízo de R$ 30 mil com o furto. Está é a terceira vez que os larápios visitam o espaço e fazem o limpa. Em abril deste ano, foram dois furtos à fiação do local.

“Ninguém aguenta mais isso, as forças de segurança que deveriam zelar pelo patrimônio público e privado não faz ronda noturna”, disse um dos proprietários do espaço de alimentação.

Nas imagens enviadas ao Notícias da Hora é possível ver o estrago feito: fios por todos os lados.