Criminoso que fazia arrastão no Campo Limpo, em SP, é atropelado e morto por uma das vítimas

O bandido estava sozinho numa moto e, segundo testemunhas, fazia arrastão pela Estrada do Campo Limpo, roubando vários carros no trânsito, levando joias e celulares, quando abordou o casal que reagiu. O criminoso roubou a aliança da mulher e quando foi tirar a do motorista, o condutor acelerou o veículo, esmagando-o.