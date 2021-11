Criança passa por cirurgia após ficar quase 20 dias com rosca de brinco dentro do ouvido, em Aparecida de Goiânia

- Publicidade-

Mãe procurou atendimento em postos de saúde, mas precisou aguardar o encaminhamento para um médico especialista. Depois do procedimento, a pequena Liara está em casa e sem dor.

Por Rafael Oliveira, g1 Goiás

Marilane Silva e a filha Liara Isabeli, de 3 anos, em Aparecida de Goiânia.

A pequena Liara Isabeli da Silva Sousa, de 3 anos, passou por uma cirurgia para retirar uma rosca de brinco que ficou presa dentro do ouvido esquerdo, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

A auxiliar de serviços gerais Marilanne da Silva Sousa, de 27 anos, disse que o procedimento cirúrgico foi realizado no domingo (31) no Hospital Municipal de Aparecida (Hmap), após quase 20 dias procurando um otororrinolaringologista que atendesse a criança na rede pública de saúde.

A Liara disse à mãe que colocou a tarraxinha do brinco dentro do ouvido no dia 15 de outubro e que estava sentindo dor no local. Marilane procurou atendimento médico no mesmo dia, mas não encontrou um especialista.

“Eu chegava chorando nos postos de saúde com a menina gritando de dor. Meu coração ficou apertado de vê-la sofrendo assim com o ouvido infeccionado durante estes dias”, contou Marilanne Souza.



Marilanne e a Liara em Aparecida de Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/Marilanne Silva

Apesar da demora para encontrar um médico especialista, a mãe explicou que a filha não ficou sem atendimento nos postos de saúde que procurou.

“Fui em uns seis lugares, entre postos de saúdes, UPAs e hospitais. Ela foi atendida por pediatras, mas eles não tinham o equipamento necessário para a cirurgia e acabavam fazendo uma lavagem no ouvido dela”, esclareceu Marilanne Souza.

A pequena Liara Isabeli está em casa se recuperando do procedimento, segundo a mãe, tomando antibióticos por causa da infecção, porém, não sente mais dor no ouvido.