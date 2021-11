Criança de 3 anos é atropelada por carro desgovernado na calçada de casa, veja vídeo

- Publicidade-

Exames apontam que motorista do veículo havia ingerido bebidas alcoólicas, diz polícia. Suspeito, que está com a CNH vencida, foi preso.

Criança de 3 anos é atropelada por veículo em alta velocidade, em Santa Rita

Uma criança de três anos foi atropelada na calçada de casa, no município de Santa Rita, na tarde do domingo (31). Imagens gravadas em câmeras de segurança mostram detalhes de como o acidente aconteceu (veja no vídeo acima).

No vídeo, é possível ver quando o pai da criança sobe em uma motocicleta. Ela está ao lado dele nesse momento.

Alguns segundos depois, um carro preto aparece na imagem e vai em direção ao pai da menina. O homem, que já estava montado na moto, consegue escapar, mas não houve tempo para tirar a filha do local.

A avó da garota também relatou como o acidente aconteceu.

“Do nada esse carro em alta velocidade apareceu e foi para cima. Quando eu procurei minha neta, ela não estava. Quando a vi, ela estava debaixo do carro do rapaz”, explicou.

Ainda nas imagens do circuito de segurança, é possível ver que o pai da vítima agride o motorista do carro, que foi mantido no local pela vizinhança até a chegada da polícia.

De acordo com a delegada da Polícia Civil, Karina Torres, exames apontaram que o motorista havia ingerido bebidas alcoólicas no momento em que aconteceu . O suspeito, que está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, foi preso na Central de Polícia de João Pessoa e deve aguardar pela audiência de custódia.

Pai e filha foram socorridos para a UPA de Tibiri II e depois encaminhados para o Hospital de Trauma de João Pessoa. De acordo com o boletim médico da unidade de saúde, a criança teve várias fraturas pelo corpo, mas está estável. Já o pai, teve escoriações leves e recebeu alta médica.

