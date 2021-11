Criança de 11 anos fica em estado grave após ser atingida por tiro no olho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma criança de apenas 11 anos de idade foi conduzida em estado grave ao Pronto Socorro pela ambulância do SAMU após ser atingida com um tiro na região do rosto. O fato aconteceu na manhã deste quinta-feira, 25, na zona rural de Vila Campinas.

De acordo com informações de familiares, o menino manuseava um rifle quando aconteceu o disparo acidental. Na sequência, a criança foi socorrida e encaminhada por uma ambulância para Rio Branco. Por conta da gravidade a viatura de suporte avançado do SAMU foi interceptar a vítima.

A equipe médica da 01 teve que estabilizar o quadro clínico da criança antes de encaminhá-la ao setor de emergência do Pronto Socorro. O menino teve que ser intubado pela equipe