COVID-19 NA ESCOLA: pais denunciam que funcionários sabiam que estavam infectados e continuaram trabalhando

A denuncia partiu de pais que estão preocupados com a saúde dos filhos, alunos da Escola Cívico Militar 15 de Junho, no Quinari.

Uma mãe entrou em contato com a equipe do Ecos da Notícia, na noite desta sexta-feira, 19, para dizer que, além de um professor, uma merendeira também teria contraído Covid-19. Um aluno também já estaria infectado.

” Só tem confirmação de um aluno, por enquanto, mas sabe Deus quantos estão sem os sintomas e levando a doença pra casa?””, desabafou preocupada a mãe do aluno, que também tem idosos em casa.

Os casos também foram denunciados no Portal Quinari, de acordo com a coordenadora do Núcleo Elisângela Martins, o caso foi detectado, a vigilância sanitária acionada e todos que tiveram contato estão em observação.

Apesar do retorno das aulas, o vírus ainda está circulando e o perigo de contaminação continua, sendo necessário todo um protocolo de segurança para atender aos alunos.

A coordenadora frisou que a decisão de enviar os filhos a escola ou continuar fazendo uso de apostilas, foi dos pais, que inclusive assinam termo optando por um dos modos de ensino.

” Nos sabemos que tivemos que assinar um documento autorizando nossos filhos a voltar pra aula na escola, mas acreditávamos que seria seguro. Agora, professor e merendeira doentes é complicado. É preciso mais cuidados, pois as crianças são jovens e podem nem sentir nada, por outro lado, acabam levando essa maldita doença para os mais debilitados dentro de casa. É preciso as autoridades fazerem alguma coisa de verdade, ou voltaremos a ter surtos grandes de covid-19″ finalizou a mãe.