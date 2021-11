Covid-19: Após confirmar festa de réveillon, governo do AC volta atrás e analisa se vai realizar evento

A decisão ocorre em meio à tendência de queda que o Acre registra com relação aos números de mortes e de novos casos de Covid-19. O último registro de morte ocorreu no dia 26 de outubro, então, o estado completa 21 dias sem mortes pela doença. Ao todo, mais de 88 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e mais de 1,8 mil perderam a vida para a doença.

Nesta segunda (29), a edição do Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe uma mudança sobre as normativas de realização de grandes eventos no estado. O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 atualizou o protocolo sanitário para eventos de entretenimento com grande público e também incluiu orientações aos estabelecimentos do setor.