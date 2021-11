“Corujito” é preso e tia dele morde PM durante a ação Policial no Nova Vitória

-------- Continua depois da Publicidade--------

Por volta das 15h desta segunda-feira (22), um rapaz de 21 anos identificado pela Polícia Militar (PM) como Ruan Leite Menezes, o vulgo “Corujito”, foi preso com um revólver calibre 22 de numeração raspada, 68 trouxinhas de Oxi, além de uma motocicleta modelo CG Titan, cor preta com a placa arrancada.



Imagem: Neto Silva

De acordo com o Capitão Soeiro, que comandou a ação policial, a denúncia foi feita via linha direta e indicava que o suspeito estaria alugando a motocicleta com a arma para que outros criminosos cometessem assaltos na capital amazonense.



Imagem: Neto Silva

Ainda conforme Capitão Soeiro, no momento em que “Corujito” era preso, a tia dele começou a insultar e desacatar os Policiais Militares, com palavrões e até chegando a apontar o dedo mostrando um gesto obsceno. Quando um PM foi algemar o sobrinho dela, a mulher partiu pra cima, tentou libertar o suspeito e teria mordido um dedo do PM”. Conforme Soeiro, ela também acabou presa.

“Corujito” ja possuía passagem pelo crime de roubo em 2019 e vai responder agora por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já a tia dele, deve responder a um Processo por desacatar a Polícia e por lesão corporal contra o PM que teria mordido.