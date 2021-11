Convite para Audiência Pública

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Deputada Federal Mara Rocha e o vice governador Major Rocha convidam os produtores rurais do Projeto de assentamento Baixa Verde, para participar de audiência pública, com a presença da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, e de órgãos ambientais, no dia 26 de novembro, para tratar de invasão na reserva legal e a possibilidade de incorpora-la aos lotes dos assentados. DIA 26 de Novembro às 9 horas na Igreja Assembléia de Deus Madureira, BR 317 km 26 no Projeto de Assentamento P.A Baixa Verde.

Participe!