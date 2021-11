Contradições e mentiras cercam a tentativa de homicídio do acadêmico de medicina pelo Sgt. Nery

-------- Continua depois da Publicidade--------

A policial militar, Sgt Alda Nery, mulher do também policial Sgt Nery, fez várias publicações em seus stories nas redes sociais rebatendo informações que teriam sido repassadas pela imprensa durante a cobertura dessa tentativa de homicídio, onde seu esposo atirou contra um estudante de medicina, que encontra-se em estado grave no Pronto Socorro da Capital.

Ela afirma que após ter sido assediada por Flávio Endres e, ter reclamado para o mesmo, teria sido também agredida pelo acadêmico com um soco na boca. Ela continua, dizendo que não tinha como dar voz de prisão ao atirador e também seu esposo, por estar desmaiada do lado de dentro do bar, após a suposta agressão.

Veja o vídeo:

Por outro lado, testemunhas afirmam que o motivo teria sim sido ciúmes, mas que a Sgt Alda, após agredir o esposo com tapas e jogar um copo de cerveja em sua cabeça, teria então ido em direção aos rapazes que estavam olhando para ela e Darlene, a terceira pessoa do trisal, enquanto estas de beijavam e acariciavam, e ao tomar satisfação com Flávio e ao tentar dar um tapa no rapaz, ele teria se defendido e a empurrado tocando em seu rosto jogando-a no chão. Foi quando toda a confusão começou.

Ouça o áudio da testemunha do crime.

Diferente das declarações de Alda nas redes sociais, ela aparece sim nas imagens externas. Um dos vídeos a mostra sendo agarrada por um segurança durante a confusão no meio da rua. Na sequência, Darlene que já havia desarmado Nery, vem encontrar com ela (Alda), que neste momento já não está mais nas mãos do segurança. É possível ouvir no vídeo, as pessoas apavoradas por causa da arma na mão de Darlene, e por causa da grande confusão, as pessoas temiam que mais gente fosse baleada.

Veja o vídeo:

Nossa equipe tentou entrar em contato com os envolvidos, mas não obteve retorno. Para o Sgt. Nery foi enviado mensagem via whatsapp, houve visualização, mas sem retorno. Para Darlene nossa equipe ligou e após a jornalista se identificar, Darlene desligou o aparelho. Com Alda o contato foi via mensagem na rede social, mas também sem retorno. Nossa equipe ainda ligou e mandou mensagem para o advogado de Nery, mas também não teve retorno.