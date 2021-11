Contrabando de armas pesadas na fronteira do Acre com a Bolívia é o tema do Cartas na Mesa desta quarta-feira (17)

-------- Continua depois da Publicidade--------

O bate-papo desta quarta-feira (17) , traz informações preocupantes sobre o intenso tráfico de armas pesadas na fronteira do Acre com a Bolívia.

A atividade foi descoberta pela advogada e ativista de Direitos Humanos, Joana D’arc. A advogada conta que descobriu o contrabando durante a campanha pela prefeitura de Plácido de Castro e prestou depoimento à Polícia Federal sobre isso.

Joana fala ainda sobre o “escândalo dos precatórios”, a política local e não poupa os políticos do Acre. As polêmicas declarações estarão disponíveis daqui a pouco no videocast do acreinfoco, “Cartas na Mesa”.

Fonte: Acre in Foco