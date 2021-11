Conta Azul apresenta novidades que vão beneficiar 10 mil contadores!

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante a Conta Azul Con 2021, maior evento de contabilidade e tecnologia da América Latina, a fintech Conta Azul lançou novos produtos que buscam aprimorar processos que antes eram feitos de maneira manual pelos contadores. Também foram apresentadas novidades que agilizam a experiência dos empreendedores que usam a Conta Azul para cuidar da gestão do seu negócio. Uma delas é a emissão de boletos diretamente pelo aplicativo Conta Azul de Bolso.

Já os profissionais do segmento contábil terão uma opção para atender os clientes com baixa maturidade em gestão financeira, o novo Pacote Contador chega para atender a necessidade de aumentar a produtividade, ganhar eficiência e reduzir os custos com aqueles clientes que não estão prontos para usarem Conta Azul Pro.

Outra novidade é a parceria estratégica com a Domínio Sistemas, da Thomson Reuters, que vai permitir a integração das plataformas para troca de informações em tempo real.

Para o CEO da Conta Azul, Vinícius Roveda, com essas inovações, a Conta Azul irá proporcionar uma digitalização dos processos contábeis e tributários e da gestão dos pequenos negócios. “A partir de uma integração que vai proporcionar mais agilidade nos processos diários, queremos tornar mais fácil a vida dos contadores que atendem empresas ainda sem uma gestão estruturada. Para o empreendedor, a vantagem é que ele poderá ter melhor controle da gestão dos seus negócios. Com essas duas frentes, procuramos impulsionar o crescimento das pequenas empresas e estimular o crescimento da economia brasileira”, explica.

Parceria simplifica o sistema tributário das empresas

A parceria entre a Conta Azul e a Soluções Domínio, da Thomson Reuters, possibilitará a integração entre as plataformas de ambas as empresas, o que vai viabilizar que os dados financeiros registrados na Conta Azul Pro sejam exibidos em tempo real pelas soluções Domínio. Além disso, as guias de pagamento serão enviadas automaticamente para o financeiro do cliente no ERP Cloud da Conta Azul.

Essa colaboração é importante porque o sistema funciona como um só, sem a necessidade de exportação e importação de dados de uma plataforma à outra, o que traz muito mais agilidade e eficiência aos contadores e escritórios contábeis e uma simplificação tributária que otimiza as finanças das empresas.

Solução contábil beneficiará 600 mil empresas

O Pacote Contador é a nova oferta de serviços que permite às empresas contábeis a utilização da plataforma Conta Azul Mais para todos os clientes, inclusive aqueles que não possuem o ERP em nuvem Conta Azul Pro, a um baixo custo. O novo pacote tem o potencial de atingir, em média, 60% das carteiras de clientes dos mais de 10 mil contadores parceiros da Conta Azul, abrindo a possibilidade de alcançar até 600 mil micro e pequenas empresas brasileiras.

Esse recurso traz previsibilidade financeira e satisfação ao cliente do contador parceiro Conta Azul, além de uma economia de tempo de 10 horas por cliente.

Os pacotes variam de acordo com o tamanho da carteira de clientes e necessidade do contador, o investimento começa em R$10 e pode chegar até R$2 por CNPJ. O Pacote Contador é destinado a empresas contábeis que precisam aumentar a produtividade se seus escritórios e eliminar tarefas manuais, uma vez que o software realiza a busca automática de documentos e notas fiscais. Para os escritórios de contabilidade, a novidade também poderá representar uma redução de custos mensal de mais de 50% por permitir altos patamares de produtividade baseado em gastos fixos e previsíveis.

App Conta Azul de Bolso conta com emissão de boleto pelo Receba Fácil

A nova versão do aplicativo Conta Azul de Bolso permite que mais de 40 mil pequenas empresas possam gerenciar suas vendas e orçamentos, cadastrar produtos, serviços e clientes e realizar toda a gestão do negócio na palma da mão. As funções estarão integradas com o ERP em nuvem Conta Azul Pro.

Uma das novidades do app é a integração com a funcionalidade Receba Fácil Boleto, que automatiza todo o método de cobrança por meio de boleto. Agora, ao cadastrar uma nova venda pelo Conta Azul de Bolso, o empreendedor pode fazer a emissão do Receba Fácil Boleto ao mesmo tempo e compartilhar o link da cobrança com o cliente. Em breve também será possível emitir Pix Cobrança e Cartão de Crédito (via link) pelos aplicativos – esses meios de recebimento hoje podem ser emitidos pela Conta Azul Pro no desktop. Até o ano passado, a emissão de R$27 bilhões em notas fiscais e recebimentos de R$4 bilhões em boletos foram gerados pelo ERP por ano.

A Conta Azul é uma empresa brasileira, fundada em 2012, que oferece um inovador ERP em nuvem para micro e pequenas empresas brasileiras e uma plataforma de contabilidade para Contadores.