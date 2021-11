CONSEQUÊNCIA: Homem baleado após ser acusado de tentar estuprar uma criança passa por procedimento cirúrgico e usa bolsa de colostomia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Josimar Laurentino da Silva, 28 anos, foi atingido por dois tiros, que acertaram a região das costas e nádegas, as balas não atingiram órgãos vitais, mas devido um sangramento no ânus foi necessário, durante procedimento cirúrgico, confeccionar a bolsa de colostomia temporária no homem.

No fim da tarde de sábado, 20, Laurentino foi preso acusado de bater em uma criança de 12 anos, que soltava pipa nas proximidades do Estádio Arena da Floresta, Segundo Distrito. Apesar do flagrante, o homem não tinha passagens pela polícia e foi solto.

Saiba mais: VIOLÊNCIA: Homem preso suspeito de espancar criança é liberado de delegacia e horas depois é alvejado a tiros e espancado por populares acusado de tentativa de estupro

Horas depois de sair da delegacia, Josimar se dirigiu para o bairro esperança onde, segundo testemunhas, teria tentado estuprar uma criança, mas foi impedido e fugiu. Perseguido, ele foi alcançado na rua Maria das Dores, onde foi baleado e quase linchado por populares indignados com a atitude do acusado.

Ferido, Laurentino foi encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco e levado direto para a sala de cirurgia, onde foi necessário, a confecção da bolsa de colostomia para que ele sobrevivesse.