Conheça famosos que venceram o câncer de próstata

O penúltimo mês do ano chegou, e com ele a campanha Novembro Azul . A ação busca conscientizar a respeito da necessidade da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer ( INCA ), no país, o câncer da glândula do sistema genital masculino está entre os tipos de maior incidência, e é a segunda maior causa de morte entre os homens. Apesar da doença ser mais comum em homens mais velhos, a doença também pode atingir os jovens. A próstata, está localizada logo abaixo da bexiga, envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Na fase inicial, tem uma evolução silenciosa. A enfermidade não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Por isso, a única forma de garantir a cura do câncer é o diagnóstico precoce. Na fase avançada, os sintomas são: dor óssea; dores ao urinar; vontade de urinar com frequência; presença de sangue na urina e/ou no sêmen. Vale destacar que esses sinais também estão relacionados a doenças benignas da próstata. Entretanto, mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista regularmente para conversar sobre o exame de toque retal e sobre o exame de sangue PSA ( Prostate Specific Antigen ) – (antígeno prostático específico). Tratar o câncer em seu estado inicial aumenta em até 90% as chances de cura. No Brasil , durante o mês de novembro, monumentos, prédios públicos, pontes, teatros, pontos turísticos iluminam-se de azul em menção à campanha. Veja, abaixo, famosos que superaram o câncer de próstata: Robert De Niro O ator norte-americano descobriu, aos 60 anos, um câncer de próstata em estágio inicial em 2003 . Os médicos do astro conseguiram diagnosticá-lo precocemente durante um exame de rotina, o que contribuiu para uma porcentagem maior de cura. O pai do veterano também já havia tido o mesmo tipo de câncer e falecido da doença. Após o tratamento, Robert De Niro se curou e tornou pai pela sexta vez aos 68 anos. Martinho da Vila Martinho da Vila teve o diagnosticado do câncer de próstata em 2008 , aos 70 anos, após realizar o exame PSA – Prostate Specific Antigen (Antígeno Prostático Específico), que identifica o câncer e também outras doenças da próstata, como a prostatite e lesões no geral. O sambista recebeu a notícia da doença ainda em estágio inicial o que facilitou muito a cura do artista . Depois de uma cirurgia e tratamento, o cantor se recuperou e reforçou aos fãs a importância da prevenção e de descobrir o diagnostico logo no início. Ben Stiller O ator americano Ben Stiller , descobriu o câncer de próstata em 2014 , na época tinha 46 anos. Após realizar um exame de sangue durante um check-up, seu médico notou a presença do antígeno prostático específico, uma substância produzida pela célula prostática, que tem a função de liquefazer o sêmen após a ejaculação. Durante dois anos o astro lutou contra a doença e mesmo após finalizar o tratamento, o artista ainda continua fazendo exames periódicos. Jayme Monjardim Jayme Monjardim , diretor de televisão e do cinema, descobriu o câncer de próstata em 2015 , depois de realizar uma ressonância pélvica. Aos 65 anos, o profissional da emissora carioca garantiu que o apoio da família tornou todo o processo mais fácil quando recebeu o diagnóstico da doença. Para se livrar do câncer, Monjardim realizou a cirurgia para retirada da próstata e voltou a trabalhar dez dias após a operação. Rod Stewart No ano de 2017 , Rod Stewart foi diagnosticado com câncer de próstata durante um exame de rotina. A partir de então, o cantor passou por um tratamento intensivo que durou dois anos, com o intuito de combater a doença. O astro do rock venceu o câncer e atribuiu a cura pelo diagnóstico precoce. Stewart continua com a rotina de médicos e exames de checagem. Beto Barbosa Em 2018 , aos 63 anos, Beto Barbosa teve o diagnóstico do câncer de próstata e bexiga. O cantor contou que os sintomas já haviam surgido no ano anterior, ele revelou que sentia dores semelhantes à infecção urinária. O rei da lambada fez tratamento de quimioterapia e diversas cirurgias. Atualmente, o artista está curado, mas garante que de três em três meses visita o urologista para acompanhamento, em busca dos cinco anos em remissão.