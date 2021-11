CONFESSOU: Fazendeiro encomendou morte da esposa por R$ 25 mil; ‘Era problemática’

- Publicidade-

A ação policial teve apoio de uma equipe da Delegacia de Homicídios de Porto Velho.

O fazendeiro Laci R., 55, confessou ser o mandante da morte da esposa Simeria Felício, 44, no último dia 11 de setembro na Vila da Penha, distrito de Abunã, em Porto Velho (RO). A vítima foi executada com tiros na cabeça.

Ao delegado Daniel Braga, responsável pelas investigações, o criminoso contou que contratou José S., vulgo “Zezinho” e Norival R.S., (Neném) para cometerem a execução. Os três envolvidos foram presos nesta segunda-feira (11) em Nova Califórnia.

Laci informou que o valor combinado para que a dupla matasse a mulher dele foi de R$ 25 mil e que somente seria pago no mês de dezembro.



Neném e Zezinho ( executores)

Em depoimento, o fazendeiro alegou ainda que a esposa era muito “problemática”, pois queria dar muitas opiniões nos negócios dele. O homem também não queria a separação para não ter que dividir os bens.

Simeria foi morta quando o marido teria parado a caminhonete Ranger do casal no acostamento da rodovia. Ele usou o pretexto de urinar no mato.

Os bandidos que já seguiam o casal em um carro modelo Toro praticaram o crime e fugiram na caminhonete junto com o fazendeiro.

O trio levou a Ranger até o município de Guajará-Mirim e deixou o veículo abandonado. Depois disso, eles retornaram até o local onde a mulher estava morta.



Simeria Felício

O fazendeiro foi amarrado e deixado na mata para simular o roubo. Contudo, em um trabalho intenso de investigações dos policiais civis do 10° DP de Nova Mutum, sob o comando do delegado Daniel Braga, foi possível elucidar o crime e prender os três envolvidos.