Conferência anual da Unale em Campo Grande suspende sessões na Aleac por uma semana

A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) decidiu suspender, esta semana, as sessões ordinárias. A justificativa é a realização da 24ª conferência anual de legisladores no período de 24 a 26 de novembro, em Campo Grande (MS). O evento será promovido pela União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), entidade criada há 25 anos e vai aproveitar o momento para comemorar o Jubileu de Prata. A decisão é do presidente da Casa, deputado Nicolau Junior (PP), mas tem apoio dos demais parlamentares.

A 24ª Conferência Nacional da Unale, que será realizada, no formato online e presencial, nos dias 24,25 e 26 de novembro terá como tema central: Unale 25+ “Redesenhando os caminhos do Parlamento”, para levantar soluções práticas para o desenvolvimento social diante um cenário pós-pandêmico. Ano passado, a conferência foi realizada, em Salvador (BA) e recebeu o menor número de participantes, em função da pandemia de cvoid-19.

A Conferência da Unale, realizada anualmente, é um ambiente democrático de discussões, onde o principal objetivo é a melhoria e o crescimento do País, a partir da troca de experiências entre parlamentares de diferentes regiões brasileiras e também do exterior. A Aleac sempre participou, ativamente, das conferências da Unale. No entanto, este ano, todos os 24 deputados foram autorizados a viajar para participar do evento.

O maior evento entre Legislativos da América Latina irá acontecer de forma presencial e online, sendo assim os participantes poderão acompanhar de suas casas a apresentação de todos os painéis do evento em plataforma digital, que contará com grandes debates entre parlamentares, assessores, servidores legislativos, ministros, candidatos presidenciáveis e delegações internacionais, todos em prol do desenvolvimento nacional.

O evento contará com o planejamento abrangente, necessário para um evento que corresponda aos altos padrões de organização. Isso inclui várias etapas de conferência de sintomas, possível apresentação de testes rápidos de covid-19, posto de atendimento à saúde, e um rígido protocolo sanitário. O objetivo é garantir a segurança dos participantes que estiverem no evento de forma presencial.

Convidados especiais

O evento contará com a presença de várias autoridades públicas, como o Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, da Ministra da Agricultura Tereza Cristina (DEM), o presidente nacional do Sebrae, Silas Santiago e mais oito governadores de outros estados brasileiros. Além de abrir oito painéis para discussão plena durante a conferência, o evento já conta com mais de 1.200 inscritos, entre legisladores brasileiros e também de países do exterior.

Segundo informações da comissão organizadora da Unale, o Mato Grosso concorreu com outros cinco estados para sediar a conferência e a escolha trará bons frutos. Ainda segundo a comissão organizadora, trata-se de um grande evento e com toda certeza vai trazer mais visibilidade ao Estado. Além disso, o Estado terá a oportunidade mostrar ao restante do Brasil que tem competência de sediar um evento desse porte, divulgar a gastronomia, a cultura e o seu potencial turístico.