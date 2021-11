Condenada a mais de 60 anos de prisão a dupla que sequestrou, matou e jogou corpo de garoto no rio Acre

- Publicidade-

Os réus Moisés Inácio da Silva e Gleison Santos Espinosa foram condenados a mais de 60 anos de prisão pelo assassinato de João Eduardo Souza. A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, em sessão realizada na sexta-feira, 5, no Fórum Criminal de Rio Branco.

Gleison Espinosa recebeu a maior pena: 33 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Enquanto Moisés Inácio foi condenado a 29 anos e 4 meses. A dupla foi considerada culpada pela execução de João Eduardo Souza, que era conhecido como “Ceguinho”. O crime aconteceu no dia 26 de setembro de 2019.

Consta na denúncia que a vítima foi sequestrada de casa, na Rua Baquari, bairro Taquari, foi assassinada numa área de mata e teve o corpo jogado no rio Acre.

Moises e Gleison foram condenados ainda pelo cárcere privado da mãe e da irmã de João Eduardo. Os réus não poderão recorrer da sentença em liberdade.