Comunicado sobre o abastecimento de água de Rio Branco

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) informa que, devido a problema na parte elétrica do centro de Reservação Central (CR Central), o abastecimento de água dos bairros da região central da capital, São Francisco, Horto, Placas, Bem-te-vi e adjacências na parte alta da cidade foi interrompido no final da tarde dessa quarta-feira, 24.

Equipes do Depasa e Energisa trabalharam até a madrugada de hoje e continuam mobilizadas para restabelecer o abastecimento de água dos bairros afetados no menor tempo possível.

Alan Ferraz

Diretor de Operações