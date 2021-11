COMOÇÃO: Forte emoção marcou o enterro e sepultamento das 11 vítimas de acidente

- Publicidade-

Prefeitos, governador e primeira-dama de MT emitiram notas.

11 das 13 pessoas que morreram no acidente em Comodoro (MT) na madrugada de sábado, 30, foram veladas em uma cerimônia coletiva e enterradas ontem (domingo, 31). Oito vítimas eram pacientes em tratamento contra o câncer e estavam em uma van do município para fazer hemodiálise em Vilhena.

Na van, também estavam dois acompanhantes e o motorista do veículo. Todos foram a óbito. Outras duas pessoas vítimas do acidente estavam na caminhonete que colidiu com a van.

O velório de seis vítimas foi realizado na paróquia da cidade. Outras duas que são de Comodoro foram veladas em outras comunidades.

Duas pessoas não moravam em Mato Grosso. Por isso, um corpo foi encaminhado para Curitiba (PR) e outro para Porto Velho.

Vítimas fatais do acidente:

PACIENTES: João Alves Franco, José Luis da Silva, Antônio Pereira Soares, Silvalda Souza Silva, Luiz Guslinski, Geraldo Aparecido, Cenire dos Santos e Mailon Rocha. Este último (Mailon) chegou a ser resgatado com vida, mas morreu quando estava sendo levado para a cidade de Pontes e Lacerda.

ACOMPANHANTES: Aparecida Guslinski e Elenice Fernandes de Souza

MOTORISTA DA VAN: Elias Santos

OCUPANTES DA SW4: Marcio Coelho e Juliano Coelho

Dos envolvidos no acidente, dois sobreviveram: a técnica de enfermagem Silvana Machado, que estava na van acompanhando os pacientes que iriam fazer hemodiálise, e um ocupante da SW4, que estava de carona com os dois mortos e identificado apenas como Dione.

Silvana teve apenas escoriações e já foi liberada pela equipe médica. Já o ocupante da caminhonete está fora de risco.

LUTO OFICIAL

A Prefeitura de Comodoro, a Prefeitura de Cuiabá e o governo de Mato Grosso divulgaram nota lamentando o trágico acidente.

Comodoro decretou luto oficial de três dias por causa do acidente envolvendo um veículo oficial do município que realizava o transporte de moradores para Vilhena, para atendimento médico, e um veículo particular, “que ceifou prematuramente a vida de pacientes, acompanhantes e um servidor público”.

A Prefeitura de Cuiabá lamentou as mortes e prestou solidariedade ao município. “Nossa total solidariedade ao prefeito de Comodoro, Rogério Vilela Victor de Oliveira e a todos os familiares das pessoas vitimadas nesta terrível tragédia. Recebam nosso abraço afetuoso e sinceras condolências”, disse o prefeito em exercício, José Roberto Stopa.

Em viagem internacional, o governador Mauro Mendes e a primeira-dama, Virginia Mendes divulgaram nota lamentando as mortes. Juntos, divulgaram nota de que receberam a notícia com profunda tristeza.

“Recebemos essa notícia com muita tristeza e prestamos nossa solidariedade aqueles que perderam entes queridos nesse acidente trágico, que tirou a vida de tantas pessoas. Desejamos ainda que Deus possa dar conforto aos corações de familiares e amigos nesse momento. Estaremos em oração em nome dos que partiram e também dos que ficaram”, afirmaram Mauro e Virginia.