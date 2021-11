Com reforço de 140 policiais nas ruas, PM inicia Operação Papai Noel em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com a chegada das festividades de final de ano e aquecimento do comércio, a Polícia Militar iniciou, na manhã desta sexta-feira (26), a Operação Papai Noel em Rio Branco para reforçar a segurança principalmente na área comercial. Solenidade ocorreu em frente ao comando-geral, no Centro da capital.