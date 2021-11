Com Ceni de volta ao Morumbi, Flamengo atropela o São Paulo em minutos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Rio – Em seu reencontro com Rogério Ceni, o Flamengo não tomou conhecimento do São Paulo e atropelou o time paulista na tarde deste domingo, no Morumbi. O Rubro-Negro venceu por 4 a 0, com gols de Gabigol, Bruno Henrique e dois de Michael, que chegou a 13 gols e se tornou artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro.

Com um início de partida avassalador, o Flamengo não demorou a construir boa vantagem no placar. Com apenas 26 segundos de jogo, Lizieiro errou na saída de bola e Bruno Henrique achou Gabigol sozinho na área para marcar. Logo depois, aos 3 minutos, Michael encontrou Bruno Henrique livre para ampliar.

Com 2 a 0 no placar, a situação do time de Renato Gaúcho ficou ainda mais tranquila aos 10 minutos, quando Carelli deu uma entrada duríssima em David Luiz. O árbitro mostrou cartão amarelo pela jogada, mas mudou de ideia após ser chamado pelo VAR e expulsou o argentino.

Diante da ampla vantagem, o Flamengo passou a administrar a partida para tentar aproveitar novamente os erros do time paulista, e eles voltaram a acontecer. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou nos pés de Michael, que acertou um lindo chute e levou o Flamengo para o vestiário com um 3 a 0 no placar.

Na volta para o segundo tempo, a história se repetiu. O Flamengo se manteve ativo no campo de ataque e voltou a aproveitar as falhas do adversário. Aos 9 minutos, Igor Gomes vacilou na marcação, Bruno Henrique roubou a bola e encontrou Michael sozinho no segundo pau para marcar o quarto gol rubro-negro. Com os dois gols na partida, o camisa 19 se isolou na artilharia do Brasileirão.

Mesmo com a vitória definida, o Flamengo não relaxou e continuou buscando o gol. O time de Renato Gaúcho ainda teve boas chances de marcar, as melhores pelos pés de Michael, mas não conseguiu balançar as redes pela quinta vez.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 60 pontos no Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Corinthians, no Maracanã.

Fonte: IG