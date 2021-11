Com bandeira do Acre, Weverton dedica à Deus nova conquista da Libertadores

-------- Continua depois da Publicidade--------

O goleiro acreano Weverton Pereira, defensor do time Palmeiras, vibrou muito ao se tornar tricampeão da Copa Libertadores da América neste sábado (27). Pouco depois do apito final, agradeceu à Deus e dedicou a vitória à família.

Pereira se disse agraciado em poder comemorar novamente o título, desta vez em cima do Flamengo por 2 x 1. O jogo acabou na prorrogação, após o alviverde desempatar a partida e levar a vitória para o Palmeiras.

Como já é de costume durante as comemorações, Weverton ergueu a bandeira do Acre, em homenagem ao estado. “Queria agradecer a Deus. Isso é para que todos saibam o que Deus pode fazer e o quanto ele é bom. A gente se dedica, mas só com a graça, misericórdia de Deus que nos deu capacidade de ser tricampeão da América.Não tenho outra coisa a dizer que não seja: louve ao Senhor”.

Ele também comentou e agradeceu aos torcedores que viajaram até o Uruguai para assistir a decisão. “A América mais uma vez é nossa e nós damos glória à Deus que nos presenteou. Eu te amo, Deus, e eu te amo Palmeiras”.

Segundo o acreano, 2021 foi um ano duro e difícil. “Diante de tanta dificuldade de um grande adversário, Deus nos presenteou com essa conquista”, disse.