“Claudia Leitte Genocida” viraliza no Twitter após show da cantora

Neste sábado (27/11) a cantora Claudia Leitte fez um show em São Paulo. Até aí a notícia não espanta, uma vez que os eventos abertos ao público voltaram a acontecer na maior parte do país. O que chocou a internet, foi a grande aglomeração provocada com o trio elétrico da loira. Internautas relembraram que a cantora defendeu o movimento “fique em casa” durante o auge da pandemia.

O evento ocorreu na Avenida Francisco Matarazzo, na zona Oeste de São Paulo. Em uma espécie de aquecimento para o Carnaval, Claudia surgiu em cima de um trio elétrico, como atração principal da Festa Blow Out. Antes do show, a cantora postou nas redes sociais um aviso dizendo que a festa seria realizada “com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela secretaria de saúde de São Paulo”.

No Twitter, a hashtag #ClaudiaLeitteGenocida é o terceiro assunto mais comentado neste domingo (28). Usuários da rede social resgataram um vídeo que a cantora gravou ano passado, dizendo que “me indigna o fato de que as pessoas não usam máscaras, continuam aglomerando, promovendo aglomerações, excitando aglomerações. Isso mata”. Montagens deste vídeo com os registros do show de ontem (27) estão rodando pela rede.

A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria da cantora, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Fonte: Correio Braziliense