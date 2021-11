Ciretrans e algumas unidades do Detran na capital passam a atender sem agendamento

- Publicidade-

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa à população do Acre que a partir do próximo dia 17 de novembro, passará a atender ao público, sem a necessidade de agendamento, em todas as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do interior, e nas unidades de Vistoria, Parqueamento e Veículos, em Rio Branco.

A medida se deve em virtude do retorno gradual das atividades, tendo em vista que os casos de Covid-19 no Acre reduziram com o avanço da vacinação.

“A nossa intenção é de proporcionar um serviço público de qualidade à população de nosso estado e atender toda a demanda reprimida do período pandêmico”, declarou a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

A unidade do Detran Sede, localizada na Avenida Ceará, continua com o atendimento agendando, com exceção do recebimento de pedidos de junta médica e entrega da habilitações, e o Detran OCA, localizado no Centro de Rio Branco, também irá atender mediante data marcada. O agendamento deve ser realizado no site do órgão, no endereço www.detran.ac.gov.br.

O horário de funcionamento de todas as unidades do Detran segue de 7h30 às 13h30.

Unidades do Detran em Rio Branco, que não necessitam de agendamento

Vistoria – Travessa Caramuru, 113, 7º BEC.

Parqueamento – Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Vila Ivonete.

Serviços de veículos – Avenida Nações Unidas, 2710, Estação Experimental