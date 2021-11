CHANCE: Marinha abre concurso público para os estados de RO e AM

-------- Continua depois da Publicidade--------

As inscrições para o concurso da Marinha serão abertas em breve, o processo seletivo oferece 400 vagas de emprego em 16 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. As oportunidades são de nível superior e têm vencimento até R$ 10 mil.

A partir de manhã, 23, estarão disponíveis as inscrições para as 420 vagas de emprego ofertadas pela Marinha do Brasil no Serviço Militar Voluntário (SMV) de oficiais, com remuneração inicial em torno de R$ 10 mil, de acordo com o cargo.

As oportunidades, que são de nível superior, estão distribuídas pelos 9 Distritos Navais brasileiros, que compreendem os vários estados.

A seleção vai acontecer em 5 etapas, são elas:

Prova objetiva com 50 questões (marcada para 20 de fevereiro de 2022) verificação documental e de dados biográficos; inspeção de saúde; teste físico e análise de títulos.

Veja abaixo as áreas em que serão contratados profissionais nesse processo seletivo:

Administração;

Arquitetura e urbanismo;

Biblioteconomia;

Ciências contábeis;

Ciências náuticas;

Comunicação social;

Direito;

Educação física;

Enfermagem;

Engenharia;

Farmácia;

Fisioterapia;

Fonoaudiologia;

Informática;

Magistério: biologia, física filosofia, inglês, matemática, pedagogia e relações internacionais;

Medicina;

Nutrição;

Odontologia;

Psicologia;

Química;

Serviço social.

A Marinha, nessa seleção, vai contratar profissionais que vão estar lotados nos nove distritos navais que possui no Brasil; eles atendem os diversos estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Alagoas, Amazonas Rondônia e Distrito Federal.

Inscrições no concurso da Marinha

Se você é formado em uma das áreas que estão com vagas no processo seletivo, se inscreva pelo site Marinha do Brasil até 5 de dezembro.

A taxa é de R$ 140 para todos os cargos; não foram divulgadas informações sobre a isenção da taxa de inscrição.

O edital prevê que inicialmente os aprovados no concurso sejam contratados pelo período de 1 ano, os contratos poderão ser prorrogados até que atinjam 8 anos de serviços prestados à Marinha.