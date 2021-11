CERCO ELETRÔNICO identifica moto roubada e GIRO age rapidamente para recuperar o bem

- Publicidade-

A moto foi identificada ainda durante o dia pelo cerco eletrônico e, após as imagens serem analisadas pelos profissionais da segurança pública , foi passado via rádio as informações da placa e caracteristicas da motocicleta.

Trata-se de XRE 300- de cor dourada e placa MZT 6972 com restrição de roubo desde 2020.

Já durante o período da noite, o GIRO – Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas, em patrulhamento na região do Bosque pela avenida Isaura Parente, avistaram a motocicleta e após confirmação, encaminharam o bem para a Delegacia e posteriormente para o pátio do Detran para procedimentos cabíveis.

No momento da abordagem dos policiais a motocicleta, que estava estacionada, ninguém se manifestou como sendo seu possível condutor.

Segundo o Policial do GIRO, o proprietário já foi informado sobre a ação Policial que resultou na recuperação do seu bem.