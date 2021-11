Centro de Reservação Central de Rio Branco recebe novo transformador e abastecimento de água começa a voltar à normalidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

Para normalizar o abastecimento de água de Rio Branco, o governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) realizou nesta quinta, 25, a instalação de novo transformador no Centro de Reservação Central (CR Central) do Depasa em Rio Branco. O novo equipamento foi instalado em substituição ao antigo transformador, que queimou na última quarta-feira.

Adquirido ainda no ano passado, o novo transformador estava à disposição da equipe técnica no almoxarifado do Depasa. A operação para transporte e instalação contou com o apoio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) e equipe técnica da Energisa.

“Solicitamos o apoio da Sepa, com o caminhão munck, e de imediato retiramos o equipamento queimado para manutenção e instalamos o novo”, explicou o diretor de Operações do Depasa, Alan Ferraz.

Além do transformador, a chave acionadora da casa de força do CR Central também apresentou defeito. O equipamento recebeu manutenção e já funciona normalmente. Foram mais de 15 horas de trabalho, até que a operação fosse concluída com êxito.

“Foi uma operação extremamente complexa, o Central é nosso maior reservatório com uma estrutura elétrica menor apenas que a da ETA II, um sistema antigo, complexo e difícil de trabalhar, que agora nós colocamos um equipamento novo moderno e recuperamos a chave acionadora dele”, enfatizou Alan Ferraz.

O serviço foi concluído no final do dia, quando o sistema Central foi religado e o abastecimento reiniciado. A diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra, falou sobre a importância de ter o equipamento disponível para a troca imediata: “Como estratégia de prevenção, no ano passado, aproveitamos um saldo de contrato e realizamos a compra do único transformador desse porte, que havia disponível no mercado. Agora, diante desse problema, a equipe pôde agir rápido e evitar problemas ainda maiores, só tenho a agradecer ao apoio da gestão Gladson Cameli e a todos que nos ajudaram a normalizar o abastecimento de água da capital”.