Cenas fortes: vídeo mostra momento do acidente que matou adolescentes no ramal 3, em Cruzeiro do Sul

Foi registrado na tarde deste domingo (14), um grave acidente com duas vítimas fatais no ramal 3, em Cruzeiro do Sul. As informações são de que as vítimas teriam entre 12 e 13 anos de idade.

As duas adolescentes estavam em uma motocicleta e colidiram de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário. A equipe do O Juruá em Tempo recebeu o vídeo de um cinegrafista amador onde mostra o exato momento da colisão.

Nas imagens é possível ver que a motocicleta está em alta velocidade e tanto a motorista quanto a garupa estão sem capacete. Ao fundo é possível ouvir a pessoa que está filmando comentando “Vão se matar, negovéi”

Com o forte impacto as adolescentes são arremessadas para longe do veículo. As duas tiveram múltiplas faturas e vieram a óbito no mesmo instante.