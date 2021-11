Celulares não terão mais acesso ao WhatsApp a partir desta segunda

- Publicidade-

Se você costuma usar muito o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, precisa se atentar a uma grande mudança que ocorrerá nesta segunda-feira (1º). Conforme divulgado pela empresa, diversos aparelhos não serão mais compatíveis com o aplicativo de mensagens.

Segundo divulgado no site da empresa, os celulares Android e iOS considerados mais antigos, por não suportarem versões mais atuais do sistema operacional vão deixar de ter acesso ao WhatsApp nesta segunda.

No caso do público que utiliza o WhatsApp, a empresa declarou que “não será mais compatível com aparelhos Android com o sistema operacional 4.0.4 e versões anteriores”. Assim, somente celulares com Android 4.1 ou acima vão continuar com o aplicativo.

Confira a lista com os modelos das marcas mais populares do país que perderão acesso ao WhatsApp:

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG LG Lucid 2 LG Optimus F7 LG Optimus F5 LG Optimus L3 II Dual LG Optimus F5 LG Optimus L5 LG Optimus L5 II LG Optimus L5 Dual LG Optimus L3 II LG Optimus L7 LG Optimus L7 II Dual LG Optimus L7 II LG Optimus F6 LG Enact LG Optimus L4 II Dual LG Optimus F3 LG Optimus L4 II LG Optimus L2 II LG Optimus Nitro HD LG 4X HD LG Optimus F3Q ZTE ZTE Grand S Flex ZTE V956 ZTE Grand X Quad V987 ZTE Grand Memo Huawei Huawei Ascend G740 Ascend Mate Ascend D Quad XL Ascend D1 Quad XL Ascend P1 S Caso o seu celular não esteja na lista, mas seja mais antigo, fabricado entre 2011 e 2012 é importante que verifique nas configurações a versão do seu dispositivo. Para isto basta ir em Configurações > Sobre o Telefone > Informações do Software. Dispositivos da Apple No caso dos dispositivos da Apple, o WhatsApp será compatível apenas com a versão iOS 10 ou mais recente, assim como alguns modelos com sistema KaiOS 2.5.1 Confira a lista com os modelos da marca que perderão acesso ao WhatsApp: iPhone iPhone iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4s iPhone SE (1ª geração) iPhone 6S iPhone 6S Plus