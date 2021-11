CELEBRAÇÃO, DICAS E UMA ALFINETADA DA BRILHOS. Confira os clicks e babados em notas na coluna mais badalada do estado.

-------- Continua depois da Publicidade--------

A coluna hoje chega desejando boa sorte para nossa Miss Acre Teen Eloisa Maria que embarcou ontem para o nordeste, onde irá participar de um casting para uma renomada agência daquela região.

VIDA LONGA

A coluna deseja vida longa e muitas felicidades para a diva THAIANE que celebrou a nova idade no deck trattoria para poucos e bons amigos. Desta colunista parabéns.

TÁ NA MODA

Tá na moda se cuidar, tá na moda ser saudável e pensando no seu bem estar a Biomédica Dr Luana Almeida que entende na CASA ESTETA (anexo a Galeria Castro) está com procedimentos incríveis para deixar sua auto – estima elevadíssima.

Acesse o instagram @drluanaalmeida e agende o sua consulta e dê um up no seu visual com quem entende.

PAGODE, SAMBA E FEIJOADA

Rio Branco não para nunca, e a titia brilhos vai dar uma dica para você curtir o feriado da proclamação da República que promete ser o evento na segunda feira dia 15.

Um grupo de cantores renomados da cidade se reuniram para promover um festão intitulado FEIJOADA DOS AMIGOS que irá acontecer no clube dos oficiais. Não percam!

SENTA COM A BRILHOS

✅ Senta que a história da blogueira avassaladora de corações ainda não acabou, segundo fontes a briga entre a ex ela ainda tá pra começar. Bafon!

✅ Enquanto isso as digitais que tanto fazem barulho em defender mulheres e usam suas redes para cancelar os outros, (e diga – se sem sucesso) nada fizeram em suas redes sociais em prol da mãe que teve seu destruído.

Por que será que essas digitais do Acre ficaram tão caladinhas?

✅ Segue a saga traição, e um tal toma lá da cá que eu não dou conta de acompanhar , mas se alguém souber por favor me conta no meu direct. A imperatriz dona das esmeraldas voltou com o ex?

✅ Mudando de assunto por que essa é grossa. Soube hoje em meio um turbilhão de fofocas que um jornalista famoso meteu o pé de um programa de grande audiência, e que a direção tá pra pirar. Será que houve diminuição no salário do apresentador?

Alguém me conta no direct.

✅ Falando em televisão alguém me da notícias dos programas locais do SBT.

O que houve?

✅ Depois dessa Pandemia tem muita coisa acontecendo, desde casamentos destruídos, troca troca de casais, flagrantes em Motéis, detetives na cola de homens casados, pseudo blogueiras dando de bonita com o dinheiro do cabeça branca . Aiiiii Jesus eu não dou conta.

Até a próxima coluna com mais babados.

Bjs da BRILHOS