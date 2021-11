CBF demite Leonardo Gaciba da Comissão de Arbitragem e já tem substituto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta sexta-feira (12), Leonardo Gaciba (veja galeria de fotos abaixo) , ex-árbitro de futebol, conversou com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, e acabou sendo demitido do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem.

Algo que antecipou tal mudança foi o erro grotesco do árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo na partida entre Flamengo e Bahia, disputada na última quinta-feira (11), no Maracanã.

Na situação em questão, o árbitro marcou pênalti para o time mandante após a bola bater no peito do zagueiro Conti. Vinicius conferiu o lance no VAR e, ainda assim, confirmou a infração.

Em nota oficial, a CBF agradeceu aos serviços prestados por Gaciba e já anunciou um novo substituto. Trata-se de Alício Pena Júnior, que integrará a função de maneira provisória até o final da temporada 2021.

Leia a nota oficial

A Confederação Brasileira de Futebol informa que, nesta data, deu início a um processo de reformulação na estrutura da arbitragem brasileira, que começa com a substituição do comando de sua Comissão de Arbitragem.

O Presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, conversou com o Presidente da Comissão de Arbitagem, Leonardo Gaciba, nesta sexta-feira (12) e o entendimento mútuo foi pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos.

A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF.

Assumirá a função interinamente, até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, a quem o Presidente Ednaldo Rodrigues parabeniza, desejando sucesso no cargo e colocando a estrutura da entidade à inteira disposição da Comissão de Arbitragem para o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da arbitragem nacional.

Fonte: IG